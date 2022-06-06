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53 минуты назад

Путин ввел многомиллионные выплаты семьям погибших в Донбассе бойцов Росгвардии

Lenta.ruиещё 10

Члены семей военнослужащих Росгвардии, погибших в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), на Украине и в Сирии, получат по пять миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Путин ввел многомиллионные выплаты семьям погибших в Донбассе бойцов Росгвардии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно указу, единовременная выплату получат семьи военнослужащих и лиц, которые проходили службу в войсках национальной гвардии и имели специальное звание полиции, а также участвовали в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

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Кроме того, выплаты получат семьи военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирии, говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для лиц, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики. Родственники погибших в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей, раненые — три миллиона рублей.

Политика,Владимир Путин,Росгвардия,
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