Путин ввел многомиллионные выплаты семьям погибших в Донбассе бойцов Росгвардии

Члены семей военнослужащих Росгвардии, погибших в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), на Украине и в Сирии, получат по пять миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно указу, единовременная выплату получат семьи военнослужащих и лиц, которые проходили службу в войсках национальной гвардии и имели специальное звание полиции, а также участвовали в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

Кроме того, выплаты получат семьи военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирии, говорится в документе.