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1 час назад

В СБ России назвали развал СНГ долгосрочной целью США

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Долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Рашид Нургалиев.

В Совбезе раскрыли долгосрочную цель США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращённых, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона», — сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».

По его словам, существуют десятки методов по расшатыванию ситуации в странах постсоветского пространства.

Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Он добавил, что Запад тратит крупные средства на их реализацию.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией.

Политика,Рашид Нургалиев,Мария Захарова,МИД России,ЕАЭС,ЕС,
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