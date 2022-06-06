В Совбезе раскрыли долгосрочную цель США

Долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Рашид Нургалиев.

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«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращённых, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона», — сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».

По его словам, существуют десятки методов по расшатыванию ситуации в странах постсоветского пространства.

Он добавил, что Запад тратит крупные средства на их реализацию.