Лавров предостерег Запад от поставки ракетных систем Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны, что чем дальнобойнее будут поставляемые Киеву ракетные системы, тем дальше российские войска будут «отодвигаться нацистов». Об этом пишет РИА Новости.

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«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ», - пояснил в ходе сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России.

Лавров также констатировал, что невозможно всерьез воспринимать «болтовню» украинского лидера, если даже на Украине «политики и депутаты просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Владимиру Зеленскому, мол, он нам обещал по России не стрелять».

Ранее стало известно, что США направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. В Пентагоне подчеркнули, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.