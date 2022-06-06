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9 минут назад

Лавров предостерег Запад от поставки ракетных систем Киеву

Алиса Селезнёва

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны, что чем дальнобойнее будут поставляемые Киеву ракетные системы, тем дальше российские войска будут «отодвигаться нацистов». Об этом пишет РИА Новости.

Лавров предостерег Запад от поставки ракетных систем Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ», - пояснил в ходе сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России.

Лавров также констатировал, что невозможно всерьез воспринимать «болтовню» украинского лидера, если даже на Украине «политики и депутаты просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Владимиру Зеленскому, мол, он нам обещал по России не стрелять».

Ранее стало известно, что США направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. В Пентагоне подчеркнули, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.

При этом украинский парламентарий Егор Чернев заявил, что Украина берет на себя определенные обязательства, «но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать».

Политика,Егор Чернев,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Пентагон,
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