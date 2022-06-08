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1 час назад

Лаврова возмутил ультиматум Зеленского о переговорах

Ura.Ruиещё 1

Требования президента Украины Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала переговоров с РФ, являются несерьезным подходом. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля — это несерьезный подход», — заявил Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24».

Также Лавров отметил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и достигает поставленных задач.

Лавров заявил о достижении задач спецоперации

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого стороны проводили переговоры, но не пришли к решению вопроса. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к обсуждению с Россией только после возвращения всех своих территорий. Он выразил готовность встретиться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только, если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT.

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