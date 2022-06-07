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50 минут назад

Небензя заявил о невозможности отмены русского языка

ТАССиещё 7

Никакие санкции не смогут отменить русский язык и русскую культуру. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на встрече Клуба русской книги ООН в честь Дня русского языка.

Небензя заявил о невозможности отмены русского языка и культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В сложившейся крайне непростой международной обстановке, когда мы наблюдаем парадоксальное явление "отмены" русской культуры и России как таковой, русский язык приобретает еще большее значение как мощный объединительный фактор, - сказал он. - Ведь никакая политика и никакие санкции не способны отменить многовековую историю великого русского языка и нашу культуру".

Небензя добавил, что русский язык не только родной для миллионов людей.

"Нельзя забывать и о том, что огромное количество жителей Евразии да и других континентов использует русский как язык международной и межкультурной коммуникации", - отметил он.

День русского языка установлен ООН и отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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