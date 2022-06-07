Небензя заявил о невозможности отмены русского языка и культуры

"В сложившейся крайне непростой международной обстановке, когда мы наблюдаем парадоксальное явление "отмены" русской культуры и России как таковой, русский язык приобретает еще большее значение как мощный объединительный фактор, - сказал он. - Ведь никакая политика и никакие санкции не способны отменить многовековую историю великого русского языка и нашу культуру".