Володин поставил точку в вопросе сотрудничества страны с ЕСПЧ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе депутаты рассмотрят закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Выходя из Совета Европы, Россия денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, на основании которой работает ЕСПЧ.

В ЕСПЧ заявляли, что продолжат рассматривать жалобы россиян до 16 сентября 2022 года, когда Россия официально перестанет быть одной из участниц Европейской конвенции по правам человека.

Володин сообщил, что РФ перестанет исполнять решения ЕСПЧ раньше этого срока благодаря новому закону. Он назвал ЕСПЧ «инструментом политической борьбы» против России «в руках западных политиков».

«Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки», - написал он.

Новый закон предполагает, что в РФ не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, - в этот день Россия подала заявление о выходе из Совета Европы.