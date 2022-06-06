Володин поставил точку в вопросе сотрудничества страны с ЕСПЧ

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Он уточнил, что ко второму чтению депутаты Думы предложили несколько поправок о неисполнении решений ЕСПЧ и о выплатах компенсаций по постановлениям Европейского суда.

Володин также уточнил, что решения российских судов будут иметь большую значимость, нежели постановления Европейского суда.

— Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков, — подытожил спикер ГД в своем Telegram.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Россия собирается проводить выплаты компенсаций по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях.