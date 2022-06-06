Володин поставил точку в вопросе сотрудничества страны с ЕСПЧ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в РФ на текущей неделе планируют принять федеральные законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Он уточнил, что ко второму чтению депутаты Думы предложили несколько поправок о неисполнении решений ЕСПЧ и о выплатах компенсаций по постановлениям Европейского суда.
Володин также уточнил, что решения российских судов будут иметь большую значимость, нежели постановления Европейского суда.
— Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков, — подытожил спикер ГД в своем Telegram.
До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Россия собирается проводить выплаты компенсаций по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях.
Государственная дума в среду, 18 мая, согласовала в первом чтении законопроект, согласно которому постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Так, вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителям по постановлениям Европейского суда.