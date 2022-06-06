В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Володин сообщил, что решения ЕСПЧ не будут исполняться в России

Вечерняя Москваиещё 8

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в РФ на текущей неделе планируют принять федеральные законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Володин поставил точку в вопросе сотрудничества страны с ЕСПЧ
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что ко второму чтению депутаты Думы предложили несколько поправок о неисполнении решений ЕСПЧ и о выплатах компенсаций по постановлениям Европейского суда.

Володин также уточнил, что решения российских судов будут иметь большую значимость, нежели постановления Европейского суда.

— Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков, — подытожил спикер ГД в своем Telegram.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Россия собирается проводить выплаты компенсаций по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях.

В России планируют создать евразийскую альтернативу ЕСПЧ

Государственная дума в среду, 18 мая, согласовала в первом чтении законопроект, согласно которому постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Так, вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителям по постановлениям Европейского суда.

Политика,Андрей Клишас,Вячеслав Володин,ЕСПЧ,Совет Федерации,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители