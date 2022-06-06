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32 минуты назад

В МИД РФ оценили результаты развязанной США экономической войны против России

ТАСС

"Принципиальность" США по отношению к властям Венесуэлы рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по самим Соединенным Штатам. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

В МИД оценили результаты экономической войны США против РФ
Фото: ТАССТАСС

"То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США. Это всего лишь один из примеров действий Вашингтона, приведших к разбалансировке глобального энергетического рынка", - сказал Щетинин.

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При этом, как подчеркнул глава департамента МИД, контакты Москвы с Каракасом подтверждают, что венесуэльские власти "прекрасно понимают, кто есть кто". "Наше взаимодействие продолжается и будет развиваться независимо от санкций - будь то антивенесуэльские или антироссийские", - подчеркнул он.

Щетинин напомнил о принципиальной позиции Москвы, согласно которой США должны отменить все односторонние ограничительные меры против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а отношения стран должны нормализоваться на основе равноправия.

"США сами разрушили некогда эффективное взаимодействие с Каракасом в области поставок энергоносителей, - продолжил Щетинин. - Уперто наращивая санкционное давление, ввели фактический запрет на экспорт нефти из Венесуэлы и импорт нефтепродуктов в эту страну. Боливарианцев последовательно выдавливали из международной финансовой инфраструктуры, лишали зарубежных активов, возможностей восполнить понесенные потери за счет заимствований на внешнем рынке. Даже в пандемию санкционный режим Белого дома ослаблен не был".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация США допускает снятие односторонних нефтяных санкций с Венесуэлы в случае сотрудничества со стороны Каракаса и его успешных переговоров с оппозицией.

Политика,Александр Щетинин,Николас Мадуро,МИД России,Администрация США,
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