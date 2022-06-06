Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией

Европейские страны и США давно намеревались разорвать свои отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, коллективный Запад во главе с США давно начал доминировать в пространстве ЕС. Захарова считает, что с политической точки зрения Европейский союз не способен существовать без США. Она уверяет, что коллективный Запад давно стремился к разрыву отношений с Россией.

«Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — отметила Захарова.

Она обратила внимание и на переговоры по облегчению визового режима. Захарова напомнила, что ЕС прервал их без объяснения причины, хотя процесс длился уже 20 лет.

Официальный представитель МИД РФ также прокомментировала отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пустить в свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.