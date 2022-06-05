В Совфеде уличили Европу в страхе перед Лавровым

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«Насколько страшен для Европы Сергей Лавров», — написал сенатор.

По его словам, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. При этом ЕС считает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит «единомыслие» в Европе, отметил Карасин.

Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.