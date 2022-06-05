В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

В МИД напомнили Германии о прослушке США немецких чиновников

Lenta.ruиещё 8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о якобы угрозе прослушки немецких чиновников со стороны Москвы. Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram.

В МИД напомнили Германии о прослушке США немецких чиновников
Фото: ТАССТАСС

«По словам Фезер, риск прослушивания реален, например, в правительственном квартале Берлина», — указала автор поста и напомнила, что немецкий политик также предупредила об угрозе утечки данных.

По мнению Захаровой, Фезер забыла добавить, что германских чиновников «всегда прослушивали и прослушивают американцы».

4 июня Захарова оценила публикацию на портале The Grayzone переписки бывшего главы спецслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава с членами правительства, из которой следует, что экс-премьера Терезу Мэй заменили на Бориса Джонсона, чтобы обеспечить более «жесткий» выход Великобритании из Европейского союза. «Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — написала дипломат.

Политика,Нэнси Фезер,Ричард Дирлав,Борис Джонсон,Мария Захарова,Тереза Мэй,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители