В МИД напомнили Германии о прослушке США немецких чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о якобы угрозе прослушки немецких чиновников со стороны Москвы . Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram .

«По словам Фезер , риск прослушивания реален, например, в правительственном квартале Берлина», — указала автор поста и напомнила, что немецкий политик также предупредила об угрозе утечки данных.

4 июня Захарова оценила публикацию на портале The Grayzone переписки бывшего главы спецслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава с членами правительства, из которой следует, что экс-премьера Терезу Мэй заменили на Бориса Джонсона, чтобы обеспечить более «жесткий» выход Великобритании из Европейского союза. «Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — написала дипломат.