В Крыму решили бороться с засильем иностранных слов

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что на полуострове решили бороться с засильем иностранных слов, подготовив словарь по замещению англицизмов русскими вариантами. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов», — сообщил Константинов.

Он добавил, что русский язык очень богат, и «засилье иностранных слов опасно» для культуры и языка. «Настало время с этим покончить», — подчеркнул глава парламента Крыма.