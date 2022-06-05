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16 минут назад

«Подними руки и выйди на площадь»: Кадыров обратился к Зеленскому

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский должен выйти на площадь с поднятыми руками и сдаться российским военнослужащим, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подними руки и выйди на площадь»: Кадыров обратился к Зеленскому
Фото: EPAEPA

«В самое ближайшее время, как я уже говорил ранее, российские силы применят новые тактические приемы, и ежедневно будет достигаться более эффективный и быстрый результат в проведении специальной операции», — заявил политик.

«В качестве подтверждения моих заявлений я буду выкладывать видеодоказательства уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники», — сообщил Кадыров.

По его словам, «Все только начинается! Это цветочки, скоро будут ягодки. Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов!».

Также глава Чечни обратился к украинскому президенту с предложением сдаться.

«[Владимира] Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами „Не стреляйте, родные, сдаюсь!“. В противном случае тебе ХАНА!», — заявил политик.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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