«Подними руки и выйди на площадь»: Кадыров обратился к Зеленскому

Украинский президент Владимир Зеленский должен выйти на площадь с поднятыми руками и сдаться российским военнослужащим, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В самое ближайшее время, как я уже говорил ранее, российские силы применят новые тактические приемы, и ежедневно будет достигаться более эффективный и быстрый результат в проведении специальной операции», — заявил политик.
«В качестве подтверждения моих заявлений я буду выкладывать видеодоказательства уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники», — сообщил Кадыров.
По его словам, «Все только начинается! Это цветочки, скоро будут ягодки. Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов!».
Также глава Чечни обратился к украинскому президенту с предложением сдаться.
«[Владимира] Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами „Не стреляйте, родные, сдаюсь!“. В противном случае тебе ХАНА!», — заявил политик.