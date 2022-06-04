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34 минуты назад

Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине вооружений США

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружений США на Украину, заявил, что российские системы противовоздушной обороны щелкают их «как орехи». Его слова приводит РИА Новости.

Щелкаем как орехи: Путин высказался о поставленном Украине оружии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

1 июня стало известно о передаче США Украине 11-го пакета военной помощи на сотни миллионов долларов, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.

Ранее представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что Вашингтон не предоставляет Киеву вооружение, позволяющее атаковать российскую территорию. По ее словам, США предоставляют Украине оружие для «обороны и защиты в пределах своей территории».

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,ООН,
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