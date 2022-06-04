Щелкаем как орехи: Путин высказался о поставленном Украине оружии

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружений США на Украину, заявил, что российские системы противовоздушной обороны щелкают их «как орехи». Его слова приводит РИА Новости.

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«Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

1 июня стало известно о передаче США Украине 11-го пакета военной помощи на сотни миллионов долларов, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.