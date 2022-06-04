ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России

Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Отвечая на вопрос, началась ли уже работа над седьмым пакетом санкций, представитель польского МИД сказал: "Конечно, да".
"Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке", - сказал он.
"Необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", - добавил Яблоньский.
По его словам, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
"Работа в этом направлении уже ведется", - указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
"Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в "Газпромбанке", чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли", - отметил он.
Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц.