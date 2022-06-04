ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России

"Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в "Газпромбанке", чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли", - отметил он.