В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
45 минут назад

Глава МИД Италии призвал Путина скорее достичь мирного договора

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекратить «мировую хлебную войну» и призвал президента РФ Владимира Путина как можно скорее достичь мирного договора. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД Италии призвал Путина скорее достичь мирного договора
Фото: ReutersReuters

«Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем», — сказал Ди Майо.

Он призвал российского лидера «как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне». Ди Майо отметил, что от позиции российского президента в данной ситуации многое зависит.

Ранее сообщалось, что бывший министр внутренних дел Италии, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, ранее открыто симпатизировавший президенту России хотел приехать в Москву с «мирной миссией». Планы были пересмотрены из-за негативной реакции сторонников по партии и премьера Италии Марио Драги на отъезд Сальвини.

Политика,Марио Драги,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители