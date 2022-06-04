Как Россия выведет Африку из-под влияния Запада

Россия открывает новую страницу во взаимодействии со странами Африки. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с руководителями Африканского союза – объединения стран с населением свыше миллиарда человек. Россия поможет решить продовольственные проблемы Черного континента. Что в ответ Москва рассчитывает получить от африканцев?

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«Мы на новом этапе развития и придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами», – заявил в пятницу президент Владимир Путин.

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В этот день российский лидер принял в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей двух высших руководителей Африканского союза (АС) – организации, объединяющей 55 государств континента, от Марокко и Египта до Анголы и ЮАР. В Сочи прибыли действующий председатель Афросоюза – президент Сенегала Маки Салл и глава комиссии АС (исполнительного органа, схожего по функциям с Еврокомиссией в ЕС), представитель Конго Муса Махамат.

«Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом», – отметил Путин.

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы. Исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – цитировал ТАСС российского лидера.

Напомним, что около двух недель назад глава МИД Сергей Лавров посетил Алжир – в ходе этого визита президент этого средиземноморского государства Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна сохраняет верность дружественным отношениям с Россией.

Путин напомнил, что только за первые месяцы нынешнего года товарооборот России и африканских стран вырос более чем на треть – на 34%. Это, заметим, в ситуации западных санкций, которые рассматривались их инициаторами как инструмент глобальной блокады России. Со своей стороны, глава Афросоюза Маки Салл подчеркнул, что санкции Запада против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты.

Как накануне пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, одна из главных тем встречи с руководителями АС – «глубокая обеспокоенность африканского континента уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом». Напомним, два дня назад генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что глобальный продовольственный кризис (который может обречь на голод до 220 млн жителей Земли) не будет решен, если в полной мере не вернуть на мировые рынки сельхозпродукцию из России и с Украины. Наша страна сейчас наращивает экспорт продовольствия, чтобы помочь преодолеть глобальный дефицит, сказал RT в пятницу помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Представитель МИД Мария Захарова ранее пояснила – Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам.

Но этому препятствует Запад, «который в угоду своим политическим и, кстати, коммерческим интересам ввел ограничения на заход иностранных судов в российские порты», и установил ряд дополнительных препон, указала Захарова. Наша страна также готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном из черноморских портов, заверил постпред при ООН Василий Небензя – но, добавил он, украинская сторона должна для начала убрать свои мины из акватории этих портов. Разъяснения обо всех этих сложностях с зерновыми поставками будут доведены президентом России до сведения африканских гостей, заметил Песков накануне сочинской встречи.

«Руководство африканских стран смотрит на перспективу – по их мысли, импорт российской пшеницы в будущем может заменить Африке собственное проседающее сельскохозяйственное производство», – сказал газете ВЗГЛЯД старший преподаватель кафедры африканистики СПбГУ Александр Зданевич.

К слову, напомним, что освобожденные территории Причерноморья, например Херсонщина, традиционно считаются хлебными житницами – кроме того, эти территории географически близки к крымским и азовским портам.

Очевидно, что интерес африканских стран к России не исчерпывается импортом зерна – два государства континента, Египет и Алжир, входят в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений, наряду с Индией и Китаем. За последние пять лет доля России на мировом рынке экспорта вооружений выросла до 20%, что вывело нашу страну на второе место после США, констатировал в конце мая вице-премьер, куратор ОПК Юрий Борисов.

«Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы это, наверное, третья составная часть наших экспортных поступлений», – цитировал Борисова ТАСС.

По оценке, которую в сентябре прошлого года дало американское издание The National Interest, около 50% поставленной на экспорт российской военной продукции было предназначено именно для африканских заказчиков – причем речь идет как о стрелковых вооружениях, так и о бронетехнике и самолетах.

Не следует недооценивать платежеспособность африканских партнеров, отмечают эксперты.

«Даже самые бедные африканские страны, например, Эфиопия, показывали до коронавируса рост ВВП от 5% до 10%», – говорит преподаватель Дальневосточного Федерального университета, журналист-международник «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, специализирующийся на африканском направлении (например, недавно собеседник вернулся из поездки в Мали, где проходили массовые митинги в поддержку России).

В ходе одной из предыдущих командировок – в северо-восточную Африку, на шоссе Джибути – Аддис-Абеба журналист своими глазами наблюдал оживленный трафик. Именно эта дорога является главным путем, по которому внутренние области Восточной Африки с населением свыше 100 млн человек снабжаются импортом из приморского Джибути, пояснил собеседник.

«Эта дорога была забита автомобилями, которые были нагружены стройматериалами, связками арматуры и прочими товарами. Сейчас эта продукция в основном импортируется из Турции, чьи бизнесмены закупают ее у России, а затем просто перепродают в Африку. То есть Африка и взаимодействие с ней имеют колоссальный экономический потенциал», – добавил Чесноков.

Не следует забывать о том, что Африка с ее населением в 1 млрд 200 млн человек – это колоссальный рынок, отмечает собеседник. По мнению Чеснокова, контакты с африканскими странами могут помочь России выдержать нажим Запада.

В свою очередь, для нашей страны открыта возможность импортировать из африканских стран редкоземельные металлы платиновой группы, необходимые для высокотехнологических производств, отметил Зданевич. По данным специалистов, в Африке добывается 90% платины, поступающей на мировой рынок, более половины алмазов, около 50% хрома и титана. Зданевич также напомнил о месторождениях золота (42% на глобальном рынке), урана (около 20%), и шельфовой нефти (примерно 12%). Но также не надо забывать, что за эти богатства идет и будет идти «рубка» между крупнейшими мировыми игроками, добавил эксперт.

Африканские страны, безусловно, заинтересованы в продолжении и создании новых совместных проектов по добыче природных ресурсов, отмечает экономист Василий Колташов. Кроме того, есть перспективы и для продовольственных поставок – в ответ на экспорт зерновых, для России открывается большая возможность для импорта фруктов, кофе, орехов, добавил экономист.

При этом расчеты будут производиться не в долларах США?прогнозирует Колташов.

«Уже выстраивается взаимовыгодная линия сотрудничества при расчетах в национальных валютах или в рублях», – добавил собеседник.

«Россия продолжит кооперироваться с этими странами в торговле. Африканские государства, которые ориентируются на долговременное сотрудничество с Россией, не будут подчиняться санкциям, следуя за указаниями Вашингтона и Лондона», – подчеркнул эксперт.

Отметим, что по прогнозу американского аналитического издания Foreign Policy, из-за давления западных стран по поводу введения антироссийских санкций страны Африки могут возродить Движение неприсоединения – значимую политическую силу второй половины XX века.

Россия может оказаться незаменимой для Африки в идейном плане и развивать сотрудничество «в антиимпериалистическом формате», подчеркнул Колташов.