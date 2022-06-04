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30 минут назад

Раскрыты условия для присоединения Херсонской области к России

Елена Прошина

Херсонская область в ближайшее время не собирается проводить референдум по вхождению в состав Российской Федерации. Сейчас на повестке дня совсем другие задачи, основная — вернуть регион к нормальной жизни. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Раскрыты условия для присоединения Херсонской области к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — рассказал он.

Стремоусов уточнил, что местные власти вернутся к этому вопросу, когда наиболее серьезные проблемы в регионе будут устранены.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит», — пообещал он и добавил, что у жителей Херсонской области будет возможность выбрать свое будущее.

Стремоусов также сообщил, что Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области. Он считает, что таким образом Киев фактически украл сбережения местного населения.

Глава Херсонской области рассказал о дальнейшей судьбе региона

По его словам, карты жителей Херсонской области перестали обслуживаться, банкоматы не работают, возможности снять деньги нет.

«Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках», — подчеркнул Стремоусов.

Политика,Кирилл Стремоусов,
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