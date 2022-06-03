МИД России вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета «Аэрофлота»

В МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике, сообщается в официальном заявлении министерства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

3 июня в МИД России была вызвана посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Дж.А.Лиянаге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу ирландской лизинговой компании к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании Airbus A330 покидать страну до 16 июня.

Претензии были получены от компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Ее представители подали жалобу и потребовали запретить самолету российской авиакомпании покидать территорию Шри-Ланки.