Песков прокомментировал санкции против своих детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал санкции, введенные Евросоюзом против его детей и супруги. Слова Пескова приводит ТАСС.

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Он заявил, что оспаривать санкции сейчас бесполезно, посчитав, что в Европе нет справедливого суда.

Также, по мнению Пескова, введенные ограничения показывают, что европейцы быстро утрачивают самостоятельность, так как «следуют тренду, который задают в Вашингтоне».

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за ним», — высказался официальный представитель Кремля.

3 июня стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении дочери Пескова Елизаветы, а также его старшего сына Николая и супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.