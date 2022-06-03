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8 минут назад

ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ

Вероника Полынина

Евросоюз опубликовал санкционный список в рамках шестого пакета санкций против России. Документ появился в «Официальном журнале ЕС», передает ТАСС.

ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список попали 65 физических лиц и 16 организаций. Среди них: сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож; председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева; супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его старшие дети Николай и Елизавета; жена председателя совета директоров «Северстали» Марина Мордашова; глава Роскомнадзора Андрей Липов; члены военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич; журналисты РИА «Новости» Петр Акопов, Виктория Никифорова, Тимофей Сергейцев; сын предпринимателя Евгения Пригожина Павел.

В черном списке ЕС также оказались «КАМАЗ», Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), АО «Военторг», ПАО Компания «Сухой» и другие компании, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Под санкции попал и Национальный расчетный депозитарий, который используется, в частности, в операциях по госдолгу.

Согласно заявлению Совета ЕС, общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц - 98.

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