ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ

В черном списке ЕС также оказались «КАМАЗ», Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), АО «Военторг», ПАО Компания «Сухой» и другие компании, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Под санкции попал и Национальный расчетный депозитарий, который используется, в частности, в операциях по госдолгу.