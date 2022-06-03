Песков и Навка попали под санкции ЕС

Санкционный список Европейского союза увеличился до 1158 физических лиц и до 98 юридических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Евросоюза.

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В список попали CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка, а также их дети — Елизавета и Николай. Кроме того, в санкционный список попала Алина Кабаева, а в общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических.

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом списке не оказалось, как того требовали ряд европейских политиков.

Ранее Евросоюз обнародовал санкционный список по шестому пакету санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.