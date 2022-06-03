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21 минуту назад

Санкционный список ЕС увеличился до 1158 физических лиц

Газета.Ru

Санкционный список Европейского союза увеличился до 1158 физических лиц и до 98 юридических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Евросоюза.

Песков и Навка попали под санкции ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список попали CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка, а также их дети — Елизавета и Николай. Кроме того, в санкционный список попала Алина Кабаева, а в общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических.

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом списке не оказалось, как того требовали ряд европейских политиков.

Ранее Евросоюз обнародовал санкционный список по шестому пакету санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Аркадий Волож,Патриарх Кирилл,Алина Кабаева,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Европы,Яндекс,ЕС,
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