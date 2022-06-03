Евросоюз ввел санкции против дочери Пескова

Дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова включены в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. Документ опубликован в официальном журнале организации.
ЕС ввел санкции против дочери официального представителя Кремля Елизаветы Песковой. В документе решение аргументируется ее связью с лицом, которое «активно поддерживало политику», подрывающую территориальную целостность и безопасность Украины.
Санкции против Николая Пескова также введены за его связи с отцом. Согласно докумету, младший Песков пользовался деньгами и благосостояние своего отца. Помимо детей, ограничения наложили и на супругу Пескова, олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку.