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1 час назад

Касьянов подтвердил отъезд из России

Елена Прошина

Бывший премьер-министр, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов подтвердил, что уехал из России. Как сообщает ТАСС, он надеется, что скоро вернется в страну.

Касьянов подтвердил отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, я выехал за границу. Надеюсь, что ненадолго», — заявил политик.

Напомним, что 2 июня член бюро политсовета партии Константин Мерзликин сообщил об отъезде Касьянова из России. Причина, по которой экс-премьер уехал из страны, не уточняется.

Ранее 2 июня стало известно от отъезде из страны основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Источник РИА Новости сообщил, что политик улетел из Москвы в Лондон с пересадкой в Дубае. В «Яблоке» заявили, что политик на самом деле находится в отпуске и должен вернуться в страну через две недели.

Позднее он прокомментировал свой отъезд словами Владимира Выскоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!»

Политика,Константин Мерзликин,Григорий Явлинский,Михаил Касьянов,РПР-Парнас,Партия "Яблоко",
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