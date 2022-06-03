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29 минут назад

«Всадники апокалипсиса уже в пути»: Медведев дал совет Западу

Елена Прошина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообществ договариваться, вместо того, чтобы ждать «всадников апокалипсиса». В интервью телеканалу Al Jazeera он сделал отсылку к Откровениям Иоанна Богослова, сообщает ТАСС.

«Всадники апокалипсиса уже в пути»: Медведев дал совет Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя свой майский пост в Telegram-канале с перечнем 10 мрачных последствий антироссийских санкций для мира, Медведев подчеркнул, что это не прогнозы, а «то, что уже случилось»

«К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. А можно все-таки попробовать эту международную ситуацию развернуть в более спокойное русло», — заявил он.

Также зампред Совбеза отметил, что в случае использования Украиной поставленных США РСЗО HIMARS против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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