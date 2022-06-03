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50 минут назад

Захарова сделала подарок Вовану и Лексусу

Елена Прошина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подарила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) телефонный аппарат правительственной связи на первой Национальной премии интернет-контента. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова сделала подарок Вовану и Лексусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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«Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот [телефон], который называется правительственной связью», — сказала Захарова.

Она также добавила, что будет ждать от них звонка. В свою очередь, Вован и Лексус пообещали «обязательно разобраться» в работе аппарата.

«Мы его подключим завтра и будем всем звонить. Или будем использовать по крайней мере в декоративных целях для начала. Но все меры безопасности будем точно соблюдать», — рассказали они.

Ранее пранкеры разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, которому представились украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Политик в разговоре сказал, что «чувствовал» — Украина должна быть в ЕС и НАТО.

Политика,Алексей Столяров,Владимир Зеленский,Владимир Кузнецов,Мария Захарова,Джордж Буш,МИД России,НАТО,ЕС,
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