Медведев заговорил о проблеме ядерной войны

Ядерная война - это конец человечества, нельзя ее допустить, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Естественно, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - заявил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
Заместитель председателя СБ назвал очень сложным вопрос, есть ли сегодня опасения о начале третьей мировой войны.
"Когда на него отвечаешь, после этого появляются комментарии, что русские всех пугают. Вот я бы не хотел никого пугать", - признался Медведев, напомнив, что в 2008-2012 годах занимал пост президента России, являлся верховным главнокомандующим, "отвечал за чемодан с ядерными решениями".
"Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. И сделали это не кто иные, как американцы", - указал зампред Совбеза.
По его мнению, "самое главное, чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".
Он напомнил о главных моментах в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
"Россия отвечает на ядерный удар (принимает решение верховный главнокомандующий) в случае, если она подверглась ядерному удару, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее так называемая критическая инфраструктура, или в том случае, если Россия подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства", - перечислил Медведев.
"Вот об этом тоже никто не должен забывать", - предупредил он.