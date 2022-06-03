Медведев заговорил о проблеме ядерной войны

"Россия отвечает на ядерный удар (принимает решение верховный главнокомандующий) в случае, если она подверглась ядерному удару, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее так называемая критическая инфраструктура, или в том случае, если Россия подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства", - перечислил Медведев.