В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
18 минут назад

Медведев призвал сделать все, чтобы не допустить ядерной войны

ТАСС

Ядерная война - это конец человечества, нельзя ее допустить, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заговорил о проблеме ядерной войны
Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАССПресс-служба правительства РФ/ТАСС

"Естественно, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - заявил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Заместитель председателя СБ назвал очень сложным вопрос, есть ли сегодня опасения о начале третьей мировой войны.

"Когда на него отвечаешь, после этого появляются комментарии, что русские всех пугают. Вот я бы не хотел никого пугать", - признался Медведев, напомнив, что в 2008-2012 годах занимал пост президента России, являлся верховным главнокомандующим, "отвечал за чемодан с ядерными решениями".

"Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. И сделали это не кто иные, как американцы", - указал зампред Совбеза.

По его мнению, "самое главное, чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".

Медведев допустил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий

Он напомнил о главных моментах в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

"Россия отвечает на ядерный удар (принимает решение верховный главнокомандующий) в случае, если она подверглась ядерному удару, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее так называемая критическая инфраструктура, или в том случае, если Россия подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства", - перечислил Медведев.

"Вот об этом тоже никто не должен забывать", - предупредил он.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители