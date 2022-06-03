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1 час назад

Кириенко вручил премию военным корреспондентам

Газета.Ru

Первый замглавы АП Кириенко вручил Первую Национальную премию интернет-контента военным корреспондентам.

Кириенко вручил премию военным корреспондентам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вручил Первую Национальную премию интернет-контента военным корреспондентам российских средств массовой информации.

Премии были удостоены корреспонденты ВГТРК Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко, военкоры «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также журналисты Юрий Котенок («Сегодня.ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»), Андрей Филатов (RT), Семен Пегов (WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский).

«Людям нужна правда, чтобы ее доносить требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество», — заявил Кириенко на церемонии награждения.

Первая Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступила компания VK. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн руб.

Политика,Владлен Татарский,Семен Пегов,Юрий Котенок,Александр Коц,Максим Фомин,Андрей Руденко,Евгений Поддубный,Сергей Кириенко,Александр Сладков,Андрей Филатов,Администрация Президента РФ,Институт развития интернета,Первый канал,
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