Медведев пригрозил Украине ударом при использовании оружия США против РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине в случае использования Киевом полученных от США вооружения для атаки на российские территории. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.
«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — заявил Медведев.
Он перечислил эти цели: министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил Украины в первую очередь.
«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — предупредил Медведев.
Ранее США отказались поставлять Киеву ракеты, способные нанести удар по территории России.
Заявление американского лидера назвал «разумным» зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.