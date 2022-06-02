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55 минут назад

Медведев: РФ ударит по центрам принятия решений на Украине в случае атаки на свои территории

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине в случае использования Киевом полученных от США вооружения для атаки на российские территории. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Медведев пригрозил Украине ударом при использовании оружия США против РФ
Фото: ТАССТАСС

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — заявил Медведев.

Он перечислил эти цели: министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил Украины в первую очередь.

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«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — предупредил Медведев.

Ранее США отказались поставлять Киеву ракеты, способные нанести удар по территории России.

Заявление американского лидера назвал «разумным» зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,Генштаб,Совет безопасности РФ,
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