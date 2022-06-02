Медведев пригрозил Украине ударом при использовании оружия США против РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине в случае использования Киевом полученных от США вооружения для атаки на российские территории. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.