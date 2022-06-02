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30 минут назад

Небензя обвинил Запад в «военном преступлении»

Газета.Ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада совершают военное преступление, когда передают Украине оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«Запад совершает очередное военное преступление»
Фото: Mary Altaffer/APMary Altaffer/AP

«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление», — сказал дипломат.

Он указал, что украинские военные применяют это оружие для обстрелов мирных кварталов Донбасса.

По словам Небензи, как Международный уголовный суд, так и Запад игнорируют многочисленные преступления киевского режима, пришедшего к власти в 2014 году. В связи с этим постпред обратил внимание на дело «неизвестных снайперов», расстреливавших на Майдане протестующих и силовиков, которое, как он отметил, было «предано забвению».

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил Вашингтон, что любые его поставки вооружения Украине могут привести к прямому столкновению США и России.

Китайский эксперт на Валдайском форуме указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка

Ранее в Белом доме заявили, что новый, одиннадцатый пакет военной помощи Украине от США оценивается в $700 млн и будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Василий Небензя,Сергей Рябков,Владимир Путин,Валдайский клуб,ООН,
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