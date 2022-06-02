Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада совершают военное преступление, когда передают Украине оружие. Об этом сообщает ТАСС.

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«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление», — сказал дипломат.

Он указал, что украинские военные применяют это оружие для обстрелов мирных кварталов Донбасса.

По словам Небензи, как Международный уголовный суд, так и Запад игнорируют многочисленные преступления киевского режима, пришедшего к власти в 2014 году. В связи с этим постпред обратил внимание на дело «неизвестных снайперов», расстреливавших на Майдане протестующих и силовиков, которое, как он отметил, было «предано забвению».

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил Вашингтон, что любые его поставки вооружения Украине могут привести к прямому столкновению США и России.

Ранее в Белом доме заявили, что новый, одиннадцатый пакет военной помощи Украине от США оценивается в $700 млн и будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.