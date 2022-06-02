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13 минут назад

Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Высоцкого

Никита Бородкин

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский ответил на сообщения о его отъезде из России. В своем Telegram-канале он заявил, что «журналисты встревожены» тем, что он уехал из РФ в отпуск.

Явлинский ответил на сообщения о своем отъезде из России словами Высоцкого
Фото: ТАССТАСС

«Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!"» — написал он.

Напомним, что об отъезде Явлинского стало известно 2 июня. Источник РИА Новости сообщил, что политик улетел из Москвы в Лондон с пересадкой в Дубае. В «Яблоке» заявили, что политик на самом деле находится в отпуске и должен вернуться в страну через две недели.

В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского из России

Ранее, осенью 2021 года, Явлинский перенес операцию на сердце. Политика госпитализировали в конце сентября — в больнице он провел около недели.

Политика,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",
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