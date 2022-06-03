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57 минут назад

В России планируют создать евразийскую альтернативу ЕСПЧ

ТК «Звезда»иещё 3

В России приступят к созданию Евразийского суда, который будет являться альтернативой Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

В России планируют создать евразийскую альтернативу ЕСПЧ
Фото: Пресс-служба президента РФПресс-служба президента РФ

В интервью изданию «Коммерсантъ» он отметил, что силовые структуры и администрация президента уже поддержали его инициативу по созданию такой наднациональной инстанции. При этом, по данным издания, в ведомствах к этой идее относятся достаточно скептически.

Так, омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что российское законодательство разнится с правоприменительной практикой стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и для Евразийского суда необходимо сначала проработать договоренности на двустороннем уровне, затем понять заинтересованность других стран и только после этого идти дальше.

Степашин заявил о необходимости создания независимого суда после того, как стало известно, что жители Донбасса обращались в ЕСПЧ по факту регулярных обстрелов, разрушений и полученных ранений, однако Европейский суд оставил без внимания заявления граждан ДНР.

Ранее стало известно, что в России могут отказаться от исполнения решений Европейского суда по правам человека. Законопроект, согласно которому РФ не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта, был внесен в Госдуму.

Политика,Сергей Степашин,Татьяна Москалькова,Коммерсант,ЕСПЧ,ШОС,Госдума,
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