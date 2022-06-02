Агентство РИА «Новости» опубликовало видеоролик с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским в аэропорту. Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Явлинский мог улететь из России по личным делам — это не связано с эмиграцией.
«Я знаю, что он, если и уехал, то по каким-то личным делам, и это точно на 100% никак не связано с какой-либо возможной эмиграцией. Если он уехал, то через неделю-другую вернется», — сказал он.
Ранее РИА «Новости» сообщило, что вечером в среду 1 июня Явлинский уехал в Лондон с пересадкой через Дубай. Как сообщили РБК в пресс-службе партии, политик уехал в отпуск и вернется через несколько недель.