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1 час назад

В «Яблоке» заявили, что отъезд Явлинского из России «100% не связан с эмиграцией»

Газета.Ru

Агентство РИА «Новости» опубликовало видеоролик с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским в аэропорту. Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Явлинский мог улететь из России по личным делам — это не связано с эмиграцией.

«Я знаю, что он, если и уехал, то по каким-то личным делам, и это точно на 100% никак не связано с какой-либо возможной эмиграцией. Если он уехал, то через неделю-другую вернется», — сказал он.

Явлинский покинул Россию

Ранее РИА «Новости» сообщило, что вечером в среду 1 июня Явлинский уехал в Лондон с пересадкой через Дубай. Как сообщили РБК в пресс-службе партии, политик уехал в отпуск и вернется через несколько недель.

Политика,Видео,Максим Круглов,Григорий Явлинский,Мосгордума,Партия "Яблоко",
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