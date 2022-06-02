Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел из России

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский уехал из России, сообщил РИА «Новости» знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, политик отправился в Лондон.

Позже эту информацию прокомментировали в пресс-службе партии «Яблоко». Там сообщили, что Явлинский действительно уехал из России, но вскоре вернется в страну.

«Григорий Алексеевич действительно улетел в отпуск, через пару недель вернется», — передает «Интерфакс».

Ранее известный российский политик из 90-х, бывший глава президентской администрации Валентин Юмашев уволился с поста советника президента России. Причины его увольнения неизвестны.