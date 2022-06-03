Путин встретится в Сочи с президентом Сенегала

Президент России Владимир Путин в Сочи проведет переговоры с коллегой из Сенегала, председателем Африканского союза (АС) Маки Салем. Переговоры пройдут 3 июня, пишет ТАСС.

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Во встрече также примет участие председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

На встрече будут обсуждаться вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, в том числе речь пойдет о расширении политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.