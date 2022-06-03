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23 минуты назад

Путин встретится в Сочи с президентом Сенегала

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин в Сочи проведет переговоры с коллегой из Сенегала, председателем Африканского союза (АС) Маки Салем. Переговоры пройдут 3 июня, пишет ТАСС.

Путин встретится в Сочи с президентом Сенегала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во встрече также примет участие председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

На встрече будут обсуждаться вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, в том числе речь пойдет о расширении политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.

Ранее президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль в интервью Jeune Afrique заявил, что Африка из-за конфликта на Украине испытывает разрушительные последствия. По его словам, при отсутствии в достаточном количестве зерна и удобрений на континенте может возникнуть голод.

Политика,Муса Факи,Владимир Путин,
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