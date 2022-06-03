Путин встретится в Сочи с президентом Сенегала

Президент России Владимир Путин в Сочи проведет переговоры с коллегой из Сенегала, председателем Африканского союза (АС) Маки Салем. Переговоры пройдут 3 июня, пишет ТАСС.
Во встрече также примет участие председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
На встрече будут обсуждаться вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, в том числе речь пойдет о расширении политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.
Ранее президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль в интервью Jeune Afrique заявил, что Африка из-за конфликта на Украине испытывает разрушительные последствия. По его словам, при отсутствии в достаточном количестве зерна и удобрений на континенте может возникнуть голод.