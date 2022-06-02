В Кремле высказались о закрытии «окна в Европу»

Российские власти не планируют закрывать окно в Европу, которое прорубил Петр Первый. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Никто ничего закрывать не планирует», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о сложностях в отношениях с Западом.

По словам Пескова, президент Владимир Путин очень ценит роль Петра Первого в истории России и даже планирует посетить мероприятия 9 июня, связанные с 350-летием со дня его рождения. Он также подчеркнул, что заслуги в укреплении России принадлежат также и другим правителям, которых нынешний президент «очень хорошо знает».