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41 минуту назад

В Кремле высказались о закрытии «окна в Европу»

Елена Прошина

Российские власти не планируют закрывать окно в Европу, которое прорубил Петр Первый. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле высказались о закрытии «окна в Европу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никто ничего закрывать не планирует», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о сложностях в отношениях с Западом.

По словам Пескова, президент Владимир Путин очень ценит роль Петра Первого в истории России и даже планирует посетить мероприятия 9 июня, связанные с 350-летием со дня его рождения. Он также подчеркнул, что заслуги в укреплении России принадлежат также и другим правителям, которых нынешний президент «очень хорошо знает».

Ранее Песков заявил, что, по его мнению, само существование России является огромным раздражителем для стран Запада. Он ответил, что Запад готов на все, чтобы не дать РФ развиваться и жить, как она хочет.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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