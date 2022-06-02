Кремль высказался о референдуме на украинских территориях

«Не в Кремле принимать решение о референдумах, судьбу должны решать люди, которые живут на территориях. Для этого необходимо создать условия. Когда безопасность не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и националистов по гражданским целям, конечно, в таких условиях вряд ли можно говорить. Нужно: а) желание и решение людей и б) создание условий», — рассказал Песков.