В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

Песков ответил на вопрос о возможном возвращении смертной казни в России

Lenta.ruиещё 3

Вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь отсутствует в повестке Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о возможном возвращении смертной казни в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель Кремля пояснил, что позиция властей о возможном возвращении смертной казни в России не менялась. Песков подчеркнул, что «ситуация де-факто и де-юре остается» той же.

«Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с «Лентой.ру» сообщил об отсутствии правовых преград для возвращения смертной казни.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России.

По его словам, с выходом России из Совета Европы (СЕ) вопрос об отмене моратория на смертную казнь звучит все чаще. За время членства страны в СЕ Москва так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, предусматривающий отмену моратория на исполнение высшей меры наказания, отметил Слуцкий.

Политика,Юрий Синельщиков,Дмитрий Песков,ЛДПР,Совет Европы,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители