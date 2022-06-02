Песков ответил на вопрос о возможном возвращении смертной казни в России

Вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь отсутствует в повестке Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что позиция властей о возможном возвращении смертной казни в России не менялась. Песков подчеркнул, что «ситуация де-факто и де-юре остается» той же.

«Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с «Лентой.ру» сообщил об отсутствии правовых преград для возвращения смертной казни.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил отмену моратория на смертную казнь в России.