В МИД РФ сообщают об обращениях россиян в связи с угрозами им на Украине

С начала спецоперации на Украине МИД России получил более 5 тыс. обращений от находившихся на территории иностранного государства россиян в связи с угрозами.

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«Многие наши соотечественники указывают на террор, развязанный в украинских городах представителями так называемой теробороны и другими лицами, получившими оружие в ходе его бесконтрольной раздачи», — приводит ТАСС доклад ведомства «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

Также отмечается, что в большинстве писем граждане просили проинформировать о безопасных способах эвакуации с Украины в Россию и прочие страны.