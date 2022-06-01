В Госдуме рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

Спецоперация будет развиваться в соответствии с планом и завершится, когда Киев «созреет для переговоров». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА «Новости».

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По его словам, сейчас в вооруженных формированиях Украины чувствуется надлом, они начинают сдаваться в плен «в Мариуполе, на Донбассе», при этом «целыми подразделениями». Картаполов заявил, что они начинают понимать, что их используют в качестве «пушечного мяса», а их командиры не заинтересованы в сохранении их жизни.

«С каждым днем это понимание будет происходить и проникать все глубже. Поэтому я полагаю, что ближайшее время будет определяющим в развитии ситуации. Я не исключаю, что скоро произойдет крушение украинского фронта, когда они уже навоюются окончательно», — отметил Картаполов.

Он добавил, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований.

«Практически полностью освобождены территории Донецкой и Луганской народных республик. Завершается зачистка Северодонецка», — сказал депутат.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.