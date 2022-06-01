В Госдуме высказались о потерях России в ходе спецоперации

Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. Это результат изменения подхода к ведению боевых действий, высказался бывший заместитель министра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

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По его словам, последние цифры, обнародованные Министерством обороны России в марте, — 1351 человек погибших. «С тех пор данные не озвучивались Минобороны, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет», — уточнил Картаполов.

Депутат добавил, что на начальном этапе, когда российские военные заходили на подконтрольную Киеву территорию, никто не применял оружие. «Но, когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции», — подчеркнул он, отметив, что теперь спецоперация проводится строго по военной науке.