В Думе допустили Донецк, Луганск и Херсон в составе РФ уже в июле

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что ДНР, ЛНР и Херсонская область могут войти в состав РФ уже в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

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Слуцкий заявил, что референдумы о присоединении регионов к России могут пройти одновременно.

Он подчеркнул, что у России хватит ресурсов, чтобы обеспечить вхождение ДНР, ЛНР и Херсонской области в свой состав.

Накануне, 31 мая, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует провести референдум и войти в состав России.

По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заявляли, что в регионах планируется провести референдумы о присоединении к РФ, но после завершения боевых действий.