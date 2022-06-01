В Думе допустили Донецк, Луганск и Херсон в составе РФ уже в июле

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что ДНР, ЛНР и Херсонская область могут войти в состав РФ уже в июле. Об этом сообщает РИА Новости.
Слуцкий заявил, что референдумы о присоединении регионов к России могут пройти одновременно.
Он подчеркнул, что у России хватит ресурсов, чтобы обеспечить вхождение ДНР, ЛНР и Херсонской области в свой состав.
Накануне, 31 мая, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует провести референдум и войти в состав России.
По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.
В конце марта глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заявляли, что в регионах планируется провести референдумы о присоединении к РФ, но после завершения боевых действий.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак допустил, что референдум может пройти и в Запорожской области.