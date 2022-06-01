В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «априори» встреча Владимира Путина с украинским коллегой не исключена, но ей должны предшествовать успешные переговоры делегаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что позиция Путина по встрече с Владимиром Зеленским хороша известна, президент такую встречу допускает.

«Но она [встреча] должна быть подготовлена, и есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ», - заявил Песков.

Он добавил, что работа над таким документом давно приостановлена.

В начале мая депутат Госдумы, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры идут тяжело и представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности.

23 мая глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

31 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Зеленский во время разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании встретиться с Путиным.