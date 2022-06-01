Путин дал обещание российским детям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять свою силу и самостоятельность, несмотря на изменения в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Путин сделал, обращаясь к участникам фестиваля детства и юности «Большая перемена».

«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», - сказал Путин.

Он отметил, что для этого нужно будет проводить комплексную работу в сферах экономики, технологий, науки, гражданского общества и патриотического воспитания.

Президент подчеркнул, что многое зависит от неравнодушия и инициативы молодых россиян.

«Успех страны, как известно, складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициям, уважением к истории и стремлению внести свой вклад в развитие России», - сказал он.

Путин отметил, что современная молодежь целеустремленна, ответственна, любит свою страну, готова получать новые знания и помогать другим, поэтому сможет привести Россию к успеху.

Ранее Путин поддержал создание в РФ единого молодежного движения. 19 мая законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена» внесли в Госдуму. В этот день в СССР отмечался День пионерской организации, которой в этом году исполнилось сто лет.