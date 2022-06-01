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26 минут назад

Володин отреагировал на предложение Киссинджера по Украине

Lenta.ru

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который предложил Киеву пойти на территориальные уступки в переговорах в Москвой, рассуждает более прагматично и здраво, чем американские и европейские политики. Так в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на предложение Киссинджера по Украине.

Володин отреагировал на предложение Киссинджера по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

По словам Володина, Киссинджер никогда не был другом для Советского союза — он, напротив, делал все возможное, чтобы ослабить и развалить страну. Но политик ведет себя более прагматично по сравнению с современными политиками в силу своего опыта и знаний, утверждает спикер Госдумы.

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Он указал на раскол американского общества и подчеркнул, что многие все больше критикуют политику Вашингтона на Украине. Политик процитировал публикации крупнейших американских СМИ, которые подтверждают его мысль о конфликте внутри Соединенных Штатов.

Киссинджер, по утверждению Володина, выступил со своим предложением по урегулированию ситуации на Украине неслучайно. Спикер Госдумы уверен, что не бывает старых и молодых политиков — есть опытные и неопытные, ответственные и безответственные.

Политика,Генри Киссинджер,Вячеслав Володин,Госдума,
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