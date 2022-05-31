Захарова потребовала извинений от западных СМИ за фейки о военных РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала распространявшие заявления бывшего уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой СМИ извиниться за распространение фейков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Рада уволила "омбудсмена" Людмилу Денисову, которая распространяла фейки о якобы "изнасилованиях российскими военными украинских граждан". От ее рассказов "в деталях" стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась "в подробности" настолько, что это было похоже уже на озабоченность", - указала она во вторник в своем Telegram-канале.

Видео дня

Захарова подчеркнула: "А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться?"

Официальный представитель МИД РФ призвала к ответу тех западных журналистов, которые распространяли неподтвержденную информацию, предоставляемую им экс-омбудсменом.

"Денисова - сексуально озабоченный провокатор. А западные журналисты при ней работали пропагандистами. К ответу", - заключила она.

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека. По словам одного из депутатов правящей партии "Слуга народа" Павла Фролова, Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".