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1 час назад

Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки о военных РФ

ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала распространявшие заявления бывшего уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой СМИ извиниться за распространение фейков.

Захарова потребовала извинений от западных СМИ за фейки о военных РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рада уволила "омбудсмена" Людмилу Денисову, которая распространяла фейки о якобы "изнасилованиях российскими военными украинских граждан". От ее рассказов "в деталях" стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась "в подробности" настолько, что это было похоже уже на озабоченность", - указала она во вторник в своем Telegram-канале.

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Захарова подчеркнула: "А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться?"

Официальный представитель МИД РФ призвала к ответу тех западных журналистов, которые распространяли неподтвержденную информацию, предоставляемую им экс-омбудсменом.

"Денисова - сексуально озабоченный провокатор. А западные журналисты при ней работали пропагандистами. К ответу", - заключила она.

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека. По словам одного из депутатов правящей партии "Слуга народа" Павла Фролова, Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".

Людмила Денисова занимала должность омбудсмена с 15 марта 2018 года. Она участвовала во многих договоренностях об обмене между РФ и Украиной. В частности, под ее личное поручительство были освобождены арестованные в РФ украинские моряки, которые в 2018 году нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. В 2019 году 24 моряка были переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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