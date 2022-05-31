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24 минуты назад

Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

РИА "ФедералПресс"иещё 8

«Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством», – пояснила Матвиенко. По ее словам, обе стороны устраивали пункты соглашения, однако оно не было подписано. Виноваты в этом те, кто «кто осуществляют внешнее управление». Матвиенко отметила, что Российская Федерация готова продолжить переговоры с Украиной, но у властей второй страны нет стремления заключить договор, сообщает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал, что свыше 70 процентов россиян поддерживают спецоперацию на Украине. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / globallookpress.com

Матвиенко заявила о готовности России к подписанию соглашений с Украиной
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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