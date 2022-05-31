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8 минут назад

ЮНЕСКО исключило возможность лишения РФ членства в организации

Елена Прошина

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

ЮНЕСКО исключило возможность лишения РФ членства в организации
Фото: ReutersReuters

«Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — сообщили в организации.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинский парламент обратился в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса члена организации.

Незадолго до этого постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что, несмотря на «антироссийскую истерию» и «сильнейшее давление на секретариат и на другие государства», западные страны не смогли изолировать РФ в рамках организации.

Политика,Алексей Гончаренко,Александр Кузнецов,Верховная Рада,ЮНЕСКО,ООН,
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