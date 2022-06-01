Мандат Жириновского передадут экс-депутату Госдумы Андрею Свинцову

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст депутатский мандат покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского бывшему депутату Госдумы Андрею Свинцову, сообщает "Коммерсантъ".
По информации издания, ранее предполагалось, что вопрос о том, кому достанется вакантный мандат решит высший совет ЛДПР. Но, по словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, этот вопрос так и не был внесен в повестку заседания.
"Высший совет ЛДПР нам не передал кандидатуру, поэтому в соответствии с законодательством ЦИК передает мандат по очереди (...) Самый честный путь — когда в Думу проходит тот, что идет следующим по списку",— рассказал член ЦИК с правом решающего голоса Александр Курдюмов.
Объявление о передаче мандата будет сделано на заседании комиссии 1 июня. Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. 18 мая большинством голосов Слуцкого избрали главой фракции ЛДПР в Государственной думе. 27 мая Слуцкого назначили главой партии.