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1 час назад

"Ъ": мандат Владимира Жириновского передадут экс-депутату Госдумы Андрею Свинцову

Газета.Ruиещё 1

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст депутатский мандат покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского бывшему депутату Госдумы Андрею Свинцову, сообщает "Коммерсантъ".

Мандат Жириновского передадут экс-депутату Госдумы Андрею Свинцову
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, ранее предполагалось, что вопрос о том, кому достанется вакантный мандат решит высший совет ЛДПР. Но, по словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, этот вопрос так и не был внесен в повестку заседания.

"Высший совет ЛДПР нам не передал кандидатуру, поэтому в соответствии с законодательством ЦИК передает мандат по очереди (...) Самый честный путь — когда в Думу проходит тот, что идет следующим по списку",— рассказал член ЦИК с правом решающего голоса Александр Курдюмов.

Объявление о передаче мандата будет сделано на заседании комиссии 1 июня. Основатель партии Владимир Жириновский скончался 6 апреля. 18 мая большинством голосов Слуцкого избрали главой фракции ЛДПР в Государственной думе. 27 мая Слуцкого назначили главой партии.

Политика,Андрей Свинцов,Александр Курдюмов,Ярослав Нилов,Владимир Жириновский,ЦИК России,Коммерсант,ЛДПР,Госдума,
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