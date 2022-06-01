Захарова назвала подлым отношение стран ЕС к Украине

"Ну это же подло по отношению к Украине, потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть, соответственно, это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украине в свои ряды каждый год, они каждый год говорили, что "теперь вы еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр ближе к заветной цели", - сказала дипломат, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что почти все крупные страны ЕС против статуса Украины как кандидата в Евросоюз.